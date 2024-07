Dobry Start 2024: dla kogo świadczenie?

Program Dobry Start jest przeznaczony dla rodziców uczących się dzieci. Z założenia rządowy projekt ma być inwestycją w edukację polskiej młodzieży. Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny . Co istotne, pieniądze są przyznawane bez względu na dochód rodziny. Kilkaset złotych wsparcia może zostać przeznaczone na zakup wyprawki szkolnej, czyli podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych .

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia . Natomiast na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Jednak aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni wniosek .

Dobry Start 2024. Wniosek

Przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach Dobrego Startu rozpoczęło się 1 lipca . ZUS przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025 . Do kiedy można złożyć wniosek? Wnioski o świadczenie można składać do końca listopada . Po tym terminie można będzie złożyć wniosek tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności.

Pierwsze wypłaty z programu Dobry Start. Milionowe wsparcie

W ubiegłym roku w całej Polsce ZUS wypłacił 1 mld 38 mln zł dla prawie 4,6 mln dzieci tzw. wyprawki szkolnej. Oczywiście im szybciej złożony wniosek, tym wcześniej rodzice otrzymają pieniądze na wyprawkę. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.