PiS domaga się odwołania Izabeli Leszczyny. Komisja złożyła rekomendację

Izabela Leszczyna. PiS złożyło wniosek o wotum nieufności

Posłowie PiS skrytykowali minister zdrowia za propozycję likwidacji 111 oddziałów ginekologicznych , rezygnację z wartego 300 mln zł programu wsparcia produkcji polskich leków, brak dialogu z medykami, ograniczenie dostępu do rehabilitacji w szpitalach, pogłębianie problemów finansowych szpitali, zamykanie pilotażowych programów m.in. "Dobry posiłek w szpitalu" i "Profilaktyka 40 Plus". PiS wyliczył, że w pierwszym roku urzędowania Leszczyny w budżecie NFZ zabraknie ponad 10 mld zł.

Wniosek o wotum nieufności dla Izabeli Leszczyny. Minister odpowiada

Minister odniosła się także do liczby porodówek do likwidacji. Podkreśliła, że minimalny próg 400 porodów rocznie to "liczba ministra Niedzielskiego (minister zdrowia w rządzie Zjednoczonej Prawicy - red.)" wpisana w 2021 r. do założeń dotyczących restrukturyzacji szpitali. Poinformowała, że dyrektor odpowiedzialny za wykorzystanie tych danych nie pracuje już w resorcie zdrowia.