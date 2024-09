Piraci drogowi pod lupą Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort zapowiada zmiany

Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa wprowadzenie do Kodeksu karnego terminu " zabójstwa drogowego ", podaje Adam Bodnar cytowany przez "Rzeczpospolitą".

"Podwyższanie kar za łamanie zakazu prowadzenia pojazdu nie okazało się skuteczne i perspektywa utraty auta też nie odstraszy. Receptą jest zwiększenie liczby policyjnych patroli , najlepiej nieoznakowanych. A gdyby jeszcze policja dostawała w czasie rzeczywistym informację, czy właściciel danego numeru rejestracyjnego ma orzeczony zakaz i mogła od razu zatrzymać taki pojazd, to takie rozwiązanie mogłoby być bardzo skuteczne" - powiedział "Rz" prof. Ryszard Stefański, autor komentarza do prawa o ruchu drogowym.

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Resort sprawiedliwości zapowiada zmiany

Punktem zapalnym tych propozycji była tragedia na Trasie Łazienkowskiej, do której doszło nocą 15 września. Pijany 26-letni Łukasz Ż. kierujący wypożyczonym pojazdem VW Arteon uderzył w tył forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina . 37-letni ojciec zginął, a jego partnerka wraz z dziećmi zostali ranni. Okazało się, że Ż. był już wielokrotnie karany i posiadał pięć zakazów prowadzenia pojazdów.

Po doprowadzeniu do tragicznego wypadku mężczyzna zbiegł. W zaplanowaniu ucieczki pomogli mu jego znajomi, z którymi spędził feralny wieczór. Łukasz Ż. ostatecznie został zatrzymany w szpitalu w niemieckiej Lubece , gdzie leczył własne powypadkowe obrażenia. Ruszyła procedura związana z Europejskim Nakazem Aresztowania.

Tomasz Siemoniak zapowiada: Działania państwa będą twarde i zdecydowane

Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", obecnie w grę wchodzi zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym albo zabójstwa z zamiarem ewentualnym - co oznacza, że kierowca nie chciał zabić celowo, jednak godził się na to, że swoim postępowaniem może doprowadzić do czyjejś śmierci.