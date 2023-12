Piotr Gliński odniósł się do zapowiedzi Donalda Tuska ws. "przywrócenia stanu praworządności". Stwierdził, że to zapowiedź "politycznej vendetty". W jego ocenie może dojść do złamania konstytucji. Konkretnie artykułu mówiącego o niezawisłości sędziów.