Minister kultury pokazał obrazy, które obecnie można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie. - Dwa genialne dzieła Rembrandta , które należą do polskiego narodu - podkreślił.

Wyjątkowe obrazy na Zamku Królewskim

Chodzi o "Dziewczynę w ramie obrazu" oraz "Uczonego przy pulpicie". Obrazy niegdyś należały do Stanisława Augusta Poniatowskiego , a następnie do rodziny Lanckorońskich.

Polski król dzieła kupił w latach 70. XVIII wieku. Po śmierci monarchy trafiły w ręce jego bratanka - Józefa Poniatowskiego. W 1815 roku trafiły do rodziny Lanckorońskich, którzy mieszkali w Austrii. W czasie II wojny światowej "Dziewczyna w ramie obrazu" została zarekwirowana przez Gestapo, by następnie powrócić do prawowitych właścicieli w 1947 roku.