Pilny komunikat z Prokuratury Krajowej. Chcą "okrągłego stołu"

"Prokuratura, jako organ ochrony prawa, jest odpowiedzialna za stanie na straży praworządności i ściganie przestępczości. Tym samym odpowiada za bezpieczeństwo prawne państwa i obywateli. Wszelkie, pozaprawne działania zmierzające do zaburzenia funkcjonowania prokuratury prowadzą do chaosu organizacyjno-decyzyjnego i w istocie stanowią ukłon w stronę świata przestępczego" - zwrócono uwagę na wstępie.

Prokuratura Krajowa wydała pilny komunikat. Chcą "okrągłego stołu"

W treści dokumentu czytamy także o zagrożeniu powstania wyodrębnionej grupy "neoprokuratorów", co nie pozostałoby bez wpływu na toczące się setki tysięcy postępowań. "Byłaby to podstawa do kwestionowania zapadających w tych sprawach decyzji procesowych, czy też legitymacji do występowania przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego" - zwrócono uwagę.