Pieniny to pasmo górskie należące do łańcucha Karpat, położone na granicy Polski i Słowacji. Choć nie są tak popularne wśród turystów jak Tatry czy Beskidy, absolutnie nie ustępują innym górom pięknem i klimatem. Najwyższym szczytem Pienin są Trzy Korony (982 m n.p.m.), które razem z Łysiną, Klejową Górą, Ostrym Wierchem i Zamkową Górą tworzą Masyw Trzech Koron.

Pieniny. Najpiękniejsze szlaki piesze

Na Trzy Korony można wyruszyć ze schroniska Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego położonego u podnóża szczytu w Sromowcach Niżnych. Bezpośrednio przy schronisku mamy do wyboru szlak żółty (prowadzący przez wąwóz Szopczański do Przełęczy Szopka, a następnie - przechodzący w szlak niebieski na Okrąglicę, na której znajduje się platforma widokowa) lub szlak zielony - niezbyt stromy i prowadzący przez las, przez co będzie lepszym wyborem dla mniej doświadczonych wspinaczy.

Odwiedzający Pieniny mogą także zainteresować się Drogą Pienińską, którą można pokonać pieszo w trakcie długiego, urokliwego spaceru, rowerem na specjalnie przygotowanej dla cyklistów ścieżce lub tratwą flisacką. Szlak zaczyna się w Szczawnicy i kończy przy Czerwonym Klasztorze - ta popularna w Pieninach budowla sakralna pochodzi z I połowy XIV wieku, a swoją nazwę wzięła od pierwotnie wykonanych z czerwonej cegły ścian.

Pieniny na rowerze

Pieniny są także znane z bogato rozwiniętej infrastruktury rowerowej. Na dwóch kołach możemy się przejechać Drogą Pienińską, wokół Jeziora Czorsztyńskiego (odwiedzając zamki w Czorsztynie i Niedzicy), a nawet na Słowację. Dla spragnionych ekstremalnych wrażeń polecana jest łączona wycieczka trasą rowerową z Krościenka do schroniska Trzy Korony, a następnie - pieszą na szczyt.

Pieniny kryją w sobie mnóstwo uroku, wyjątkowych widoków i możliwości spędzenia wolnego czasu w aktywny i przyjemny sposób. Niezależnie od tego, czy odwiedzimy je w majówkę, w wakacje czy jesienią, z pewnością odpoczniemy i nacieszymy się pięknem przyrody.

