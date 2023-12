Pierwsze przelewy na "800 plus". Padła data

Pierwsze "800 plus" zostanie wypłacone 2 stycznia. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska przekazała, że wydanie świadczenia nastąpi automatycznie i nie trzeba w związku z tym składać żadnego dodatkowego wniosku. Program "800 plus" był jedną z obietnic PiS-u - rozszerzeniem programu "500 plus".