W najbliższy weekend w nasz kraj uderzy masa gorącego powietrza. Synoptycy z IMGW na sobotę i niedzielę prognozują nadejście fali rekordowych upałów. Według specjalistów czekają nas prawdopodobnie najwyższe temperatury odnotowane w 2023 roku w Polsce.

Powrót upałów w sobotę

W pierwszy dzień weekendu większość województw będzie doświadczać temperatur przekraczających 30 st. C. Nieco chłodniej będzie nad morzem, na wschodzie oraz południu kraju, gdzie termometry pokażą od 27 do 29 stopni Celsjusza. W reszcie Polski temperatura w cieniu wyniesie od 33 do nawet 35 stopni Celsjusza.

Pogoda będzie bardzo słoneczna, z niewielkim zachmurzeniem. Trochę więcej chmur może się pojawić na północnym zachodzie. Tam mogą się też pojawić przelotne opady deszczu i burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie w trakcie burz porywisty. W Sudetach porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 60 km/h.

Najgoręcej w sobotę będzie na zachodzie i w centrum kraju / wxcharts /

Alerty IMGW prognozowane są w większości województw. Nie wystosowano ich jedynie dla woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz dużych części podlaskiego i lubelskiego:

Alerty pogodowe mają w sobotę obowiązywać na większości obszarów. Będzie bardzo upalnie / IMGW /

Tropikalna noc

Noc z soboty na niedzielę w dużej części kraju nie przyniesie ukojenia. W wielu województwach nastąpi noc tropikalna, czyli tak, podczas której temperatura nie spada poniżej 20 st. C. Na tego typu noc muszą się przygotować między innymi mieszkańcy zachodu kraju. Najchłodniej w nocy będzie w rejonach podgórskich Karpat: około 15 st. C oraz na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą 16 st. C.

Rekordowy upał

W niedzielę masa gorącego powietrza przesunie się bardziej na wschód i to tam oraz w centrum Polski będzie najgoręcej. Zapowiadają się rekordowe upały: w centrum i na północnym wschodzie termometry pokażą nawet 35-36 stopni Celsjusza. Na pozostałych terenach temperatury wyniosą od 30 do 33 stopni.

Na zachodzie ulewne deszcze i gwałtowne burze obniżą nieco temperaturę, ale wciąż będzie bardzo gorąco: od 27 do 29 st. C, a nawet 30 stopni.

W niedzielę upał przesunie się bardziej na wschód. Miejscami będzie nawet 36 st. C - najcieplej w tym roku / wxcharts /

IMGW na niedzielę prognozuje wydanie ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia dotyczących burz i upałów. Alertów nie wystosuje jedynie w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. W reszcie kraju ogłoszone mają zostać alerty:

Rekordowe upały obejmą w niedzielę większość Polski. W wielu miejscach trzeba się też spodziewać burz / IMGW /

Ze względu na dużą wilgotność tam, gdzie nastąpią opady, zrobi się parno i duszno, co może tworzyć warunki potencjalnie niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych i przewlekle chorych. Warto więc wiedzieć, do jakich porad się stosować , by upał nie zrobił nam krzywdy.

