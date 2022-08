Polska Polska Grupa Górnicza ogranicza sprzedaż węgla. Mniej ton dla klientów indywidualnych

Polska Grupa Górnicza podaje na stronie internetowej swojego sklepu, że od momentu, w którym uruchomiono sprzedaż węgla luzem w kopalniach grupy, do ponad 144 tysięcy klientów trafiło 721 tysięcy ton węgla.

Zaraz pod tym optymistycznym komunikatem jest lista produktów, gdzie przez większość tygodnia widnieje napis "brak towaru". Sprzedaż w sklepie odbywa się we wtorki i czwartki, od godz. 16:00, do wyczerpania zapasów. Sklep PGG nie przyjmuje zamówień telefonicznie ani drogą mailową.

PGG: Nowe zasady sprzedaży. Ile węgla można kupić?

Od marca można było kupić maksymalnie pięć ton węgla. 29 sierpnia na stronie internetowej sklepu pojawiła się informacja o zmianach, które PGG wprowadza "w związku z ogromnym zainteresowaniem towarem sprzedawanym w sklepie internetowym, w celu umożliwienia dokonywania zakupów dla jak największej grupy klientów".

Od 29 sierpnia, a więc de facto 30 sierpnia (wtorek z otwartą sprzedażą - red.) obowiązuje nowy limit: trzy tony węgla raz na 12 miesięcy. Limit dotyczy wszystkich produktów, które klient zakupi w sklepie. Zmiana dotyczy też węgla konfekcjonowanego (pakowanego w worki - red.). Wcześniej można było nabyć dwie tony, teraz limit to jedna tona.

Zmiana w zasadach dystrybucji węgla

26 sierpnia PGG zapowiedziała uruchomienie sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW), którzy mają zajmować się transportem węgla kupionego w sklepie internetowym, z kopalni do składów węgla na terenie całego kraju.

Mówiąc wprost, klienci nie będą musieli sami odbierać węgla w punktach sprzedaży PGG, a dostaną go w dni robocze, w składzie, który docelowo ma być bliżej ich miejsca zamieszkania. Dostawcy, którzy zgłosili się do współpracy, musieli spełnić szereg warunków. "Spółka postawiła jasne wymagania co do najwyższej jakości obsługi: partnerzy PGG S.A. muszą dysponować m. in. utwardzonym i zabezpieczonym składem węgla. Skład musi też być ubezpieczony i posiadać niezbędną infrastrukturę: legalizowaną wagę oraz odpowiednie samochody zdolne odebrać z kopalni węgiel" - podaje PGG.

Spółka zapewniła w komunikacie, że "wybór sieci miał charakter otwarty i transparentny, każdy z przedsiębiorców mógł wziąć w nim udział, a głównym kryterium była cena za usługę dostawy".

Kwalifikowani Dostawcy Węgla - lista PGG

Pierwsi dostawcy mieli pojawić się w systemie sklepu 30 sierpnia. I owszem, na liście widnieją cztery podmioty, które znajdują się w: Uhercach Mineralnych (podkarpackie), Brzesku i Proszowicach (małopolskie) oraz w Kisielicach (warmińsko-mazurskie).

Nie jest to lista szczególnie imponująca, ale jak dowiedziała się Interia, w "najbliższych dniach" w sklepie pojawi ponad 20 kolejnych KDW w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, dolnośląskim i małopolskim.

"Uruchamiając sieć własnych dostawców spółka wprowadza jednolity standard obsługi logistycznej w możliwie najniższych cenach transportu dla klienta finalnego" - zapewnił Interię rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Kolejki po węgiel. PGG planuje kolejne zmiany

Wdrożenie do systemu sprzedaży i dystrybucji Kwalifikowanych Dostawców Węgla to jednak nie koniec zmian, które mają zmniejszyć kolejki. Rzecznik przekazał nam również, że PGG opracowuje nowy system sprzedaży bezpośredniej w kopalniach. Ma być "korzystny zarówno dla klientów, jak i firm transportowych".

Nowe reguły będą obowiązywać "od pierwszych dni września". System ma wprowadzić udogodnienia szczególnie dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo, które dziś bez dostępu do sklepu internetowego mają ogromne trudności z nabyciem węgla.

Zmiany mają doprowadzić do "optymalizacji procesu wydawania węgla, co wpłynąć powinno na zredukowanie kolejki oczekujących na załadunek" - przekazał nam Głogowski.

Trwają prace nad stroną formalną zmian, PGG wciąż doprecyzowuje regulamin. Jak się dowiadujemy, przewoźnicy będą mogli umówić się na konkretny termin odbioru węgla, bez konieczności długiego oczekiwania na załadunek surowca.



