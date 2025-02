Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poinformował o wydłużeniu terminu składania wniosków w II etapie naboru do programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe (WSM). Nowa data graniczna to 31 marca 2025 roku do godziny 23:59. Ocena przesłanych wniosków będzie odbywać się na bieżąco, jednak ostateczny termin rozpatrzenia dokumentacji to 16 maja 2025 roku.