- Umowa jest prosta, Paweł Kukiz powinien być przewodniczącym - podkreślił poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko W "Debacie Dnia" na antenie Polsat News .

Paweł Kukiz a komisja śledcza ds. Pegasusa. "Ustawa wyklucza Pawła"

Jak dodał polityk, jest jednak problem z zapisami ustawy o powoływaniu sejmowej komisji śledczej. Te mogą wyłączyć nie tylko Pawła Kukiza, ale też któregokolwiek z posłów koła Kukiz'15, który chciałby wejść w skład tego organu.



- Niestety, ta ustawa jest tak napisana, że na razie wyklucza Pawła Kukiza z możliwości wzięcia w niej udziału - przyznał Sachajko.



Rzeczywiście, przepisy o sejmowej komisji śledczej mówią jasno: "W skład komisji może wchodzić do 11 członków. Skład komisji powinien odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i kół poselskich mających swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, odpowiednio do jej liczebności".



Problem z tym, że Paweł Kukiz i jego koło Kukiz'15 nie wchodzi w skład Konwentu Seniorów. Dlaczego? Jak stanowi regulamin Sejmu, w skład Konwentu wchodzą: marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów oraz przedstawiciele porozumień, o których mowa w art. 8 ust. 5, a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów oraz kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą.



Kukiz poza komisją śledczą ds. Pegasusa? Poseł PSL o wytrychu w ustawie

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku Paweł Kukiz i jego posłowie do Sejmu szli z list PSL. Z ludowcami koalicję stanowili do 1 lutego 2021 roku, gdy Paweł Kukiz poinformował o założeniu koła poselskiego Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia.

Na tej podstawie zapisy o sejmowej komisji śledczej wykluczają możliwość udziału w niej Pawła Kukiza i posłów z jego ugrupowania. Jak dowiedzieli się jednak dziennikarze Polsat News, istnieje pewna luka, która może pozwolić Kukizowi na wejście w skład Komisji.



Zdaniem Marka Sawickiego z PSL ustawę można by obejść, gdyby nowe koła poselskie założyły "koło federacyjne". Jak zaznaczył jednak członek ludowców, "jest to mało prawdopodobne".



Możliwości, o której mówi poseł Sawicki, można upatrywać w art. 8 ust. 5 regulaminu Sejmu, który mówi, że "kluby poselskie lub koła poselskie mogą - na zasadzie wzajemnych porozumień - ustanawiać wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów".



Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa. Sawicki o "kole federacyjnym"

Jeżeli poseł Sawicki ma rację, w skład takiego "koła federacyjnego" musiałyby wejść przedstawicielstwa: posłów niezależnych, Polski 2050 Szymona Hołowni, Kukiz'15 oraz kół Polskie Sprawy i PPS. Na dodatek wszystkie ugrupowania musiałyby się zgodzić na wystawienie Pawła Kukiza jako reprezentanta do komisji śledczej.



Na tym nie koniec problemów. Jak stanowi regulamin komisji, najpierw musi zebrać się gremium, by wybrać spośród siebie przewodniczącego obradom, co stanowi dodatkowe utrudnienie.



Wydaje się jednak, że trudności nie przeszkadzają członkom Kukiz'15. Jak zaznaczył Jarosław Sachajko, jego ugrupowanie chce "wyjaśnić tę sprawę". - Wiem, że Paweł Kukiz jest nieprzekupny i nie jest nieuczciwą osobą, więc ja będę na niego głosował. Podobnie Stanisław Żuk. A jeżeli nie są potrzebne te głosy, to trudno - powiedział polityk.

