Politycy opozycji od grudnia mówią o potrzebie powołania komisji śledczej ws. podsłuchów, gdy okazało się, że senator KO Krzysztof Brejza mógł być inwigilowany systemem Pegasus. Byłaby to pierwsza komisja śledcza w tej kadencji Sejmu.

Kukiz dogaduje się z opozycją

W ostatnich dniach okazało się, że mimo sprzeciwu polityków PiS, komisja może powstać, bo opozycja prowadzi rozmowy z Pawłem Kukizem. Komisja miałaby badać przypadki inwigilacji polityków w latach 2005-2022, które obejmują po osiem lat rządów PO-PSL i PiS.



- Ani PiS ani PO nie mogą mieć większości w komisji, a jej przewodniczący musi być gwarantem bezstronności. Powiem nieskromnie, że w polskim Sejmie jestem gwarantem bezstronności. Jeśli otrzymam od tych opcji politycznych taką propozycję, to mogę objąć funkcję przewodniczącego komisji - zapowiedział w "Graffiti" w Polsat News Paweł Kukiz.



- Opozycja poprze mój wniosek, jeśli dam im jakąś formę gwarancji czy wykażę, że będę zabiegał o to, by ten wniosek był głosowany powiedzmy za miesiąc. To kwestia miesiąca, a nie pół roku - tłumaczył.

Komisje śledcze w ostatnich latach

Pierwszą komisją śledczą była powołana w styczniu 2003 roku komisja do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. afera Rywina).

Od tamtej pory, przez kolejne kadencje Sejmu, powołano jeszcze dziewięć komisji. Zajmowały się one m.in. Orlenem, PZU, śmiercią Barbary Blidy, zabójstwem Krzysztofa Olewnika czy - w poprzedniej kadencji - Amber Gold i wyłudzeniami VAT-u.



Czym jest sejmowa komisja śledcza

Komisję śledczą powołuje się na podstawie art. 111 konstytucji i ustawy z 1999 roku. W przeciwieństwie do komisji senackiej, sejmowa ma uprawnienia prokuratorskie, a członkowie komisji mają prawo do przesłuchiwania świadków zgodnie z zasadami kodeksu postępowania karnego.

Najważniejsza założenia ustawy o sejmowej komisji śledczej: