Mariusz Błaszczak: Od jutra rozpoczną się dyżury

- Przywróciłem obronę przeciwlotniczą po długoletniej przerwie, ale obrona przeciwrakietowa jest po raz pierwszy w historii z wykorzystaniem bardzo nowoczesnego sprzętu, najnowocześniejszego systemu na świecie - systemu Patriot. - Od jutra już rozpoczną się dyżury. Jest to nasz wspólny sukces - zapowiedział.

- W odróżnieniu od tych, którzy mnie krytykują, którzy mówią, że niewiele się dzieje, albo krytykują mnie, że nie przystąpiliśmy do europejskiego systemu, czytaj niemieckiego systemu, który został skonstruowany na rzecz zysków przemysłu niemieckiego. Nie przystąpiliśmy do niego, bo on nie istnieje - mówił.