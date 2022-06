Ruszyła coroczna Parada Równości. Maszeruje ona ulicami Warszawy regularnie od 2001 roku, kiedy to miała miejsce pierwsza edycja wydarzenia. Jak podają organizatorzy "początkowo niewielka manifestacja stała się z czasem najważniejszym świętem wszystkich osób, dla których wolność, równość i wzajemna tolerancja stanowią wartości nadrzędne". Parada jest organizowana przez Fundację Wolontariat Równości.

Stołeczny ratusz podje, że Warszawa wspiera wydarzenie organizacyjnie. Patronat nad Paradą objął prezydent Rafał Trzaskowski, który w niej uczestniczy.

- Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. W związku z tym parada będzie niezwykła, bo pójdzie z nami marsz równości z Kijowa. Witamy naszych przyjaciół - mówił prezydent Warszawy na rozpoczęcie Marszu.

W wydarzeniu uczestniczy również Komisarz Unii Europejskiej ds. równości Helena Dalli.

Postulaty Parady Równości

Organizatorzy na swojej oficjalnej stronie ujęli swoje postulaty w 12 punktach. Należą do nich m.in. ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem ze względu na orientację seksualną, małżeństwa jednopłciowe, równość płci, ochrona praw zwierząt, ochrona środowiska oraz otwarcie na uchodźców i migrantów.

W obliczu wojny w Ukrainie to właśnie ten postulat wybrzmiewa podczas obecnej edycji szczególnie.

Kyiv Pride przemaszeruje przez Warszawę

Wydarzenia wokół konfliktu, jaki ma miejsce za wschodnią granicą Polski spowodowały, że organizatorzy zaprosili do udziału w tegorocznej manifestacji kijowski ruch LGBT Kyiv Pride. Jest to znak solidarności, ponieważ w związku z wojną w stolicy Ukrainy nie może odbyć się jubileuszowa, bo X Parada, która w tym roku miała mieć miejsce w Kijowie.

"(Parada - przyp. red.) będzie głosem wsparcia dla Ukrainy, ukraińskiej społeczności LGBTQ i każdej osoby, która musiała uciekać z Ukrainy z powodu rosyjskiej agresji. (...) Jak zawsze będziemy także pamiętać o wszystkich osobach uchodźczych, niezależnie od ich pochodzenia. Każdą osobę, która schronienie przed wojną lub prześladowaniami znalazła w Polsce, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Paradzie" - podała w swoim oświadczeniu ukraińska organizacja Kyiv Pride.



Utrudnienia w Warszawie

Jak poinformował stołeczny ratusz, w związku marszem planowane są zmiany w organizacji ruchu. Około godz. 14, podczas formowania się szyku parady możliwe jest zamknięcie w tym czasie ulicy Świętokrzyskiej, a także ulicy Emilii Plater i Marszałkowskiej. Następnie, do godziny 17.30 będzie wstrzymywany ruch na ulicach w miarę przesuwania się parady kolejnymi ulicami.

Warszawska Parada rozpocznie się pod Pałacem Kultury i Nauki i przejdzie ulicą Marszałkowską do Placu Konstytucji, dalej ul. Waryńskiego do stacji Metra Politechnika, Al. Armii Ludowej, Al. Niepodległości i Al. Jana Pawła II. Marsz zakończy się na ulicy Świętokrzyskiej. Trasa przemarszu to około cztery kilometry.