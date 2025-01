Padło pytanie o przyjmowanie kolędy. Niemal połowa Polaków zgodna

Kolęda 2025. Ilu Polek i Polaków zamierza przyjąć księdza? Sondaż

Respondentów, którzy deklarują przyjęcie księdza po kolędzie, zapytano również o to, jaką kwotę przekażą lub przekazali. 34,4 proc. badanych odpowiedziało, że od 50 do 200 zł. Ponadto, 18 proc. uczestników sondażu przyznało, że przy okazji odwiedzin duszpasterskich nie przekazuje żadnych pieniędzy.

Mniej niż 50 złotych planuje dać duchownemu 12,8 proc. ankietowanych. 1,9 proc. respondentów chce włożyć do koperty od 201 do 500 zł , a 1,1 proc. osób bierze pod uwagę kwotę między 501 a 1000 zł .

Kolęda "na zaproszenie" czy od domu do domu? Ksiądz tłumaczy

- Gdybym chodził tylko "na zaproszenie", to pewnie co roku spotykałbym te same osoby. I to coraz mniej. Jeśli chodzę od domu do domu, większość ludzi mnie wpuszcza, choćby z uprzejmości. W takim systemie spotykam osoby, które mówią, co naprawdę sądzą o Kościele, jak przeżywają relację z Bogiem, czego im brakuje - powiedział w rozmowie z WP ks. Sławomir Rachwalski, proboszcz parafii pod wezwaniem Błogosławionej Jolenty w Gnieźnie.