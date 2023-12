Kolęda 2023/2024. Skąd się wziął ten zwyczaj?

Czy trzeba przyjąć księdza po kolędzie?

Nie ma obowiązku przyjmowania księdza po kolędzie . To czy osoba wierząca, obchodząca Święta Bożego Narodzenia, wpuści do siebie wizytę duszpasterską, jest tylko i wyłącznie jej wyborem .

Czy księdzu po kolędzie trzeba dać kopertę?

Mimo to dawanie koperty księdzu jest zwyczajem. Jeśli ktoś to robi, kwotę powinien dostosować indywidualnie do swojej sytuacji finansowej. Nie należy kierować się ogólnymi informacjami, czy tym, ile ktoś inny włożył do koperty.