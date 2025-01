Prezes WOŚP poinformował we wtorek o kolejnej groźbie skierowanej do niego i jego rodziny. Stało się to podczas kontroli poselskiej polityka PiS Janusza Kowalskiego, która była transmitowana przez Telewizję Republika. - Jutro o 17.00 dokonam zamachu na Jurka Owsiaka, proszę mu przekazać, że wystrzelam całą jego rodzinę - miała powiedzieć osoba dzwoniąca do siedziby Orkiestry.