Kulesze. 30-latek poszedł z psem na grzyby i wpadł do bagna

"Przeszukując las funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne , użyli megafonu , nasłuchując odpowiedzi. Po kilkudziesięciu minutach poszukiwań, funkcjonariusze zauważyli biegnącego leśną drogą psa , który na ich widok zawrócił i wbiegł w zarośla. Pies przez kilkaset metrów prowadził policjantów, aż doprowadził ich do swojego pana . Na miejscu policjanci odnaleźli 30-letniego mężczyznę, który był zziębnięty i wystraszony " - relacjonuje warmińsko-mazurska policja.

Całą noc wołał o pomoc. Na ratunek ruszyli policjanci

Mężczyzna wyjaśnił policjantom, że poprzedniego dnia po południu poszedł ze swoim psem do lasu na grzyby . W pewnym momencie pies pobiegł za zwierzyną , a kiedy dłuższy czas nie wracał, 30-latek poszedł go poszukać.

Niestety ze względu na zapadający zmrok stracił orientację w terenie . Usłyszawszy nagle piszczenie czworonoga, chciał mu pomóc, ale zamiast tego razem ze zwierzęciem wpadł do bagna.

Jak przekazano w komunikacie, funkcjonariusze zaprowadzili zdezorientowanego mężczyznę do radiowozu, tam go ogrzali, a następnie odwieźli do domu.