Program 800 plus to rządowy projekt, który ma być wsparciem dla rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Pieniądze w kwocie 800 zł mają zaspokajać jego potrzeby życiowe. Na początku 2024 roku zastąpił program 500 plus. Ten wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługiwało świadczenie wychowawcze 500 zł.

Do kiedy złożyć wniosek o 800 plus?

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. Przyznawane jest bez względu na dochody rodziców lub opiekunów, jednak nie jest ono przyznawane automatycznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził okresy świadczeniowe, przed którymi należy złożyć odpowiednie dokumenty. Reklama

Ten najnowszy potrwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Aby w tym czasie otrzymywać pieniądze na dziecko trzeba wiedzieć, do kiedy złożyć wniosek o 800 plus. ZUS przyjmuje dokumenty od 1 lutego 2024 roku, a czas na złożenie wniosku o 800 plus mija 30 kwietnia.

Wniosek o 800 plus złożyła już spora grupa rodziców. W całym kraju do ZUS-u wpłynęło blisko 3,3 mln wniosków o wychowawcze świadczenie, które dotyczy ponad 5,1 mln dzieci. Jednak obowiązku złożenia wniosku nie wypełniła jeszcze znaczna część rodziców. Dane z trzeciej dekady kwietnia mówią o tym, że jeszcze ponad 30 proc. z nich nie złożyło odpowiednich dokumentów. Warto zdążyć przed 30 kwietnia.

Złożenie wniosku o wypłatę 800 plus po terminie

Wniosek o 800 plus złożony do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłat. Dzięki temu świadczenie wychowawcze trafi do rodziców jeszcze w czerwcu, nie trzeba będzie się więc martwić o ewentualny brak dochodu. Złożenie wniosku o wypłatę 800 plus po terminie oznacza dłuższe oczekiwanie na wypłatę. Jeżeli wpłynie w maju, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie do końca lipca z wyrównaniem od czerwca. Złożenie wniosku o 800 plus w czerwcu oznacza, że pieniądze trafią na konto do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. To opóźnienie nie kosztuje więc nic, oprócz czasu. Reklama

Warto jednak wiedzieć, że dłuższe spóźnienie oznacza stratę pieniędzy. Jeżeli wniosek o 800 plus zostanie złożony po 30 czerwca 2024 r., to pieniądze rodzice otrzymają dopiero w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Takie spóźnienie oznacza jednocześnie, że 800 plus zostanie wypłacone bez wyrównania za czerwiec. Dzieje się tak dlatego, że w tym przypadku ZUS wypłaci świadczenie tylko od miesiąca złożenia wniosku. Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi.

Z powyższej zasady wyłączeni są rodzice, którym urodziło się dziecko. Ci na złożenie odpowiednich dokumentów do ZUS mają trzy miesiące od dnia narodzin. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem. W przypadku dzieci urodzonych do 31 maja 2024 r. rodzice powinni pamiętać, aby złożyć dwa wnioski o świadczenie wychowawcze. Te to zarówno na okres świadczeniowy 2023/2024, który zakończy się 31 maja 2024 r. oraz na kolejny nowy okres 2024/2025, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r.

Gdzie i jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o 800 plus trzeba złożyć drogą elektroniczną. Nie ma możliwości złożenia go osobiście w placówce ZUS czy poprzez pocztę. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć na przykład za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. To jednak jedna z opcji, ponieważ wniosek o 800 plus można złożyć także przez: Reklama

aplikację mobliną mZUS;

portal Emp@tia;

bankowość elektroniczną, jeśli nasz bank ma taką usługę.

Informacja o przyznaniu 800 plus na dziecko zostanie przekazana rodzicowi lub opiekunowi na PUE ZUS. Tak stanie się także wtedy, gdy wniosek o 800 plus został złożony przez aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy. Co jeszcze ważne, 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł, ta jednak zmieniła się automatycznie, dlatego nie trzeba było składać dodatkowego wniosku.