Opozycja nie wskaże kandydatów do komisji? Smoliński: Sami powołamy skład

Oprac.: Sebastian Przybył Polska

- Jeśli opozycja nie zgłosi swoich kandydatów do komisji ds. wpływów rosyjskich, to PiS powoła skład misji w całości - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. W jego opinii możliwe jest powołanie członków zespołu na najbliższym posiedzeniu Sejmu przewidzianym na 13-16 czerwca, lecz jeśli do tego nie dojdzie, "to na pewno nastąpi to na kolejnym 6-7 lipca".

Zdjęcie Poseł PiS Kazimierz Smoliński skomentował proces wyboru członków komisji ds. rosyjskich wpływów / JACEK DOMINSKI / Wojciech Olkuśnik / Reporter