Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda w poniedziałek ciepła, ale wietrzna

"Na stacji meteorologicznej Pszenno (powiat świdnicki) o godz. 5:40 zarejestrowaliśmy temperaturę powietrza 18,2 st. C " - poinformowało rano Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW .

Tak wysoka temperatura to skutek wystąpienia tak zwanego efektu fenowego, kiedy silny, ciepły wiatr wieje z gór w doliny. W ciągu dnia jednak silny wiatr może dać się nam mocno we znaki .

Znaczne ocieplenie czeka mieszkańców szczególnie południowego zachodu Polski , jednak wyższe niż dotychczas wartości na termometrach wystąpią również w pozostałych częściach kraju. W ciągu dnia będzie od 5 stopni na północnym wschodzie przez około 10 st. C w centrum do nawet 16 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Poniedziałek najcieplejszy będzie na zachodzie. Tam miejscami w ciągu dnia może być do nawet 16 stopni Celsjusza

Poniedziałek najcieplejszy będzie na zachodzie. Tam miejscami w ciągu dnia może być do nawet 16 stopni Celsjusza / wxcharts /

Alerty IMGW na południu

Prognozowane niebezpieczne podmuchy sprawiły, że specjaliści z IMGW przygotowali ostrzeżenia pierwszego stopnia . Od rana związane z tym alerty obowiązują w południowych powiatach województw dolnośląskiego i opolskiego . Tam w porywach może wiać do 80 km/h . Te ostrzeżenia obowiązują do godz. 21:00.

Innym zagrożonym rejonem jest południowy wschód Polski. Alerty IMGW pierwszego stopnia dotyczące silnego wiatru po południu obejmą południową część województwa podkarpackiego oraz powiat gorlicki w Małopolsce. Podmuchy mogą tam osiągać do 75 km/h. Alerty w tym rejonie będą obowiązywać od godz. 16:00 do 6:00 we wtorek.