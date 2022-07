O. Tadeusz Rydzyk zwrócił się w niedzielę do ponad 50 tys. wiernych zebranych na jasnogórskich błoniach z prośbą o naśladowanie "największych" wzorców, jakimi są św. Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska. Nakazał zgromadzonym zachowanie w sercach ich przesłania i podążanie "od człowieka do człowieka".

Redemptorysta odniósł się także do historii miejsca, w którym przemawiał. - Potop szwedzki był tu, na Jasnej Górze, było tylko kilkudziesięciu rycerzy, a wszystkich było 300 ludzi. Wystarczyło zaufać Panu Bogu - powiedział. - Nas jest więcej niż 70 rycerzy. Idźmy i głośmy! "Potop jest" - mówił ksiądz arcybiskup, mówił pan prezydent. Zdajemy sobie sprawę, jaki jest potop teraz. Idźmy i głośmy! - zaapelował dyrektor Radia Maryja.

O. Rydzyk żartuje na Jasnej Górze z "przełożonych"

W trakcie podziękowań podsumowujących dwudniowe obchody 31. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk pozwolił sobie na nieco swobodniejszy ton.

- Oczywiście, ojciec prowincjał dziękował wszystkim, a jemu nikt. Dziękujemy! Taką władzę ma ojciec, że gdyby nie łaskawość, to nic by nie było! Z przełożonymi lepiej dobrze trzymać - zwrócił się do gospodarza sanktuarium maryjnego, wzbudzając tym samym uśmiech na twarzach zebranego tłumu i oklaski.

- Z prezydentem także - dorzucił do swojej wypowiedzi Rydzyk, czym wywołał jeszcze wyraźniejszą reakcję słuchaczy. - No i z wszystkimi, którzy starują z nami, którzy są (tu zebrani - red.). Czy mam wymienić? - zadał pytanie, po czym wierni gromko odpowiedzieli "tak!". Duchowny jeszcze raz spojrzał w stronę prezydenta.

- Pozdrawiamy również małżonkę, rodzinę i rodziców dzielnych w Krakowie. Gdyby nie oni, to pana by nie było. Bo gdyby się przejmowali tymi aborcjonistami, to by pana też nie było - skonkludował redemptorysta, czym wywołał ponowną salwę śmiechu. - Widzicie? Chwała panu, że są normalni rodzice! - zakończył swoje podziękowania Rydzyk.

Święto Rodziny Radia Maryja w Częstochowie

W tym roku słuchacze toruńsiego Radia Maryja pielgrzymowali na Jasną Górę po raz 31. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło "Z Maryją posłani w pokoju". Organizatorzy wydarzenia zaznaczają, że to jedno z największych dorocznych zgromadzeń w tym santuarium.

Uroczystą mszę świętą poprzedziło wystąpienie głowy państwa. Prezydent Andrzej Duda stwierdził m.in., że "mądre państwo i mądre władze stawiają na rodzinę i wspierają rodzinę ze wszystkich sił, bo jest ona gwarancją przetrwania państwowości, narodowości i społeczeństwa".

Podkreślił też, że "państwo jest silne swoimi obywatelami, których podstawową, najważniejszą komórką współistnienia i życia jest rodzina".