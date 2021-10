Jarosław Kaczyński podczas czwartkowego spotkania z mediami, poinformował, że została zawarta umowa polityczna między PiS a środowiskiem OdNowa o współpracy we wspólnym klubie. - Będziemy wspólnie startowali w wyborach - powiedział prezes PiS.

- Bardzo się z tego cieszymy. Rozmowy nie zawsze były łatwe, ale tak to jest w polityce. Wszyscy wykazali rozsądek - podkreślił Kaczyński.



Wspólny start w wyborach

Prezes PiS zaznaczył, że Zjednoczona Prawica ma już plany dot. wyborów samorządowych w stolicy. - Była rozmowa, to jest zawarte już w porozumieniu, o przyszłym kandydacie na prezydenta Warszawy. To bardzo ważna sprawa. Ważna dla nas, dla całego obozu, ważna dla OdNowy. Sądzę, że to będzie z czasem coś, co będzie miało wpływ na wydarzenia polityczne w naszym kraju - powiedział.

Kaczyński podkreślił, że jest to krok, który "ostatecznie kończy pewnego rodzaju momenty trudności" w obozie politycznym Zjednoczonej Prawicy. - Te rozmowy nie zawsze były łatwe, ale to tak w polityce jest. Koniec jest dobry, wszyscy wykazali tutaj zdrowy rozsądek - zapewnił.



OdNowa a kandydat na prezydenta Warszawy

- Nasze programy, te elementy merytoryczne, które znajdują się w programie nas po prostu łączą. Chociaż, oczywiście, OdNowa ma pewną specyfikę, ale generalnie rzecz biorąc mieści się w naszym wielkim planie przebudowy Polski - powiedział prezes PiS.

Przekazał, że w porozumieniu ze środowiskiem OdNowa są zawarte uzgodnienia dotyczące kandydata na prezydenta Warszawy. - Sądzę, że to będzie z czasem coś, co wywrze wpływ na wydarzenia polityczne w naszym kraju - ocenił Kaczyński, dodając, że jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o personaliach.

Ociepa: Cieszę się, że udało się osiągnąć porozumienie

- Dziękuję prezesowi za wiele godzin rozmów o Polsce. Parlamentarzyści OdNowy pozostają członkami klubu PiS. Cieszę się, że udało się osiągnąć porozumienie - powiedział w wystąpieniu Marcin Ociepa. Polityk zaznaczył, że "porozumienie sprowadza się przede wszystkim do uzgodnień programowych". - Znalazły się pewnego rodzaju zapisy programowe, które nawiązują do istoty programowej OdNowy, skupionej wokół pięciu priorytetów: bezpieczeństwa, gospodarki, samorządności, polityki europejskiej i polityki zdrowotnej, ze szczególnym otwarciem na młode pokolenie - zaznaczył.



Ociepa podkreślił, że "kwestie wspólnego startu w wyborach samorządowych, parlamentarnych i europejskich także zostały uzgodnione". - Szczegóły będą przedmiotem rozmów bliżej terminów wyborów. Dzisiaj potwierdziliśmy, że chcemy wspólnie wygrywać kolejne wybory dla Polski - oświadczył.

- Pozostajemy także członkami administracji rządowej, przedstawiciele OdNowy będą reprezentowani w kierownictwach łącznie pięciu resortów - dodał.

OdNowa RP, czyli politycy wcześniej związani z Porozumieniem

Na początku września politycy związani w przeszłości z Porozumieniem Jarosława Gowina - oprócz Marcina Ociepy, również posłowie: Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Tadeusz Kopeć powołali stowarzyszenie OdNowa RP, które ma działać w ramach Zjednoczonej Prawicy i klubu PiS.

Ociepa pytany w czwartek w TVN24 o podpisanie umowy koalicyjnej, poinformował, że została ona uzgodniona. - Umówiliśmy się tak, że wspólnie ogłosimy lada moment finał tych rozmów. Mogę tylko potwierdzić zakończenie rozmów. Natomiast to, czy zostało podpisane zostanie ogłoszone wspólnie z prezesem (PiS) Jarosławem Kaczyńskim - powiedział.

Dodał, że celem OdNowy RP jest forsowanie rozwiązań programowych opierających się o "pięć filarów merytorycznych". Wskazał tu m.in. na "zwiększenie nakładów na armię o 100 proc.". - To jest punkt pierwszy pakietu programowego, który został uzgodniony z PiS - powiedział Ociepa.

Jakie posady dla środowiska OdNowa RP?

Pytany o uzgodnienia dotyczące posad, Ociepa zastrzegł, że trudno mu się odnosić do "plotek i spekulacji medialnych". - Fakty są takie, że dzisiaj zakończyliśmy negocjacje i będziemy czwartym koalicjantem w ramach Zjednoczonej Prawicy - mówił. Zapytany, czy "posady wiceministerialne są w tej umowie", odparł, że "są uzgodnienia personalne". Dopytywany, ile jest tych posad, zapowiedział: "będziemy to ujawniać w momencie informowania opinii publicznej o podpisaniu umowy".

- My jesteśmy w klubie parlamentarnym, w ramach tego klubu parlamentarnego działamy jako czwarty koalicjant, i to jest punkt pierwszy preambuły do umowy koalicyjnej. Więc wchodzimy jako koalicjant. Natomiast zapisy poszczególne, takie szczegółowe, będziemy ujawniać na wspólnej konferencji prasowej z panem prezesem Kaczyńskim - zapowiedział Ociepa.

Na uwagę, że na pięciu członków OdNowy RP, czterej to wiceministrowie, a nawet mówi się o tym, że tworzą oni "związek zawodowy wiceministrów", Ociepa poprosił, aby "nie trywializować". - OdNowa RP to nie są tylko parlamentarzyści, to są też samorządowcy, to są ludzie w całej Polsce. Natomiast kwestie akurat personalne są na końcu tej umowy. (...) Jeżeli część z nas, włącznie ze mną, pełni funkcje ministerialne, to warto to zapisać w umowie koalicyjnej - powiedział Ociepa.