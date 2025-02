"Małżeństwo jest otwarte na życie, co wyraża się zarówno w rodzicielstwie, jak też w innych formach budowania rodziny, np. przez adopcję. Stały związek rodzicielski kobiety i mężczyzny jest społecznym faktem, któremu kultura ludzka nadaje jedynie wtórnie pewne ramy prawne. Normy prawne rozpoznają i porządkują instytucję małżeństwa , ale nie kreują jej, tak jak wielu innych instytucji (np. własność, nieruchomość, pieniądz, czy sprzedaż)" - czytamy.

Związki partnerskie. Rada Społeczna wydała oświadczenie

"W tej mierze uwzględnić trzeba wspomniane powyżej stanowisko Kongregacji Nauki Wiary, wskazujące, że ' szacunek dla osób homoseksualnych nie może w żadnym wypadku prowadzić do aprobowania zachowania homoseksualnego albo do zalegalizowania związków homoseksualnych'" - nadmienia Rada.

Związki partnerskie a małżeństwo. "Cechy ideologizacji prawa rodzinnego"

Ponadto w oświadczeniu wskazano, że dążąc do osiągalnego uporządkowania życia społecznego, "system prawny uwzględnia zakwalifikowanie każdego obywatela tylko do jednej z dwóch płci. Zapewnia to klarowność i bezpieczeństwo sytuacji społecznej oraz psychicznej każdego człowieka, zakreślając zarazem jednoznacznie granice ochrony jego prywatności".