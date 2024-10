W rozmowie z "Głosem Szczecina " mecenas Kowalińska powiedziała, że "pani Aleksandra nie przyznaje się do winy". Pytana o to samo przez Interię unikała jednoznacznej odpowiedzi.

"Budda" i "Grażynka". Miłość na oczach internautów

- Co może być najbardziej autentycznym dowodem na to, że ona nie jest z tobą dla pieniędzy? To kiedy była przed tymi pieniędzmi - przekonywał youtuber w wywiadzie z influencerką Wersow .

Youtuber zjednał sobie fanów także licznymi akcjami charytatywnymi. To on zostawił skrzynkę z 100 tys. zł w gotówce przed Domem Dziecka w Długiem koło Krosna. Podobną kwotę przekazał na WOŚP przebrany za starszego mężczyznę. Po niedawnej przewodzi przekazał poszkodowanym kilka domów kontenerowych.

Wrażliwości na potrzeby innych miała nauczyć go jego własna droga "od zera do milionera".

"Budda" wielokrotnie opowiadał, że wyprowadził się w domu zaraz po osiągnięciu pełnoletności. W jednym z wywiadów wspominał, że Aleksandra K. przyjęła go do swojego rodzinnego domu, by nie musiał wydawać pieniędzy na najem. Mieli mieszkać w jej sześciometrowym pokoju. - Jak się rozłożyło łóżko, to się nie dało drzwi do końca otworzyć - opisywał.