Obietnica odłożona w czasie. Polacy muszą poczekać na większe świadczenie

Podczas kampanii wyborczej w 2023 roku Koalicja Obywatelska zapowiedziała podniesienie zasiłku pogrzebowego jako jedno z kluczowych działań planowanych na pierwsze 100 dni rządów. Po przejęciu władzy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, który zakładał zwiększenie świadczenia z 4 tys. zł do 7 tys. zł oraz wprowadzenie mechanizmu waloryzacji.

Zasiłek pogrzebowy po nowemu. Nie tak szybko

Prace nad projektem nowego zasiłku wymagają wprowadzenia zmian w różnych aktach prawnych, w tym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmodyfikowane przepisy zostały przekazane do Stałego Komitetu Rady Ministrów, który 31 grudnia 2024 roku formalnie rozpoczął ich analizę . Kolejne etapy procedury zakładają m.in. rozpatrzenie przez Komisję Prawniczą, dokonanie oceny przez Radę Ministrów oraz skierowanie projektu do Sejmu, gdzie ma zostać poddany głosowaniu .

Z końcem grudnia 2024 roku, mimo postępów w pracach, jasne stało się, że harmonogram zakładający podwyżkę zasiłku w 2025 roku nie zostanie dotrzymany . Przesunięcie terminu wdrożenia nowych przepisów wymagało dodatkowych analiz kosztów i wpływu zmian na budżet. Ministerstwo Finansów ostrzegało, że wypłata wyższych świadczeń w 2025 roku mogłaby negatywnie wpłynąć na stabilność finansów publicznych, co dodatkowo utrudniło porozumienie między resortami .

Ile wyniesie nowy zasiłek pogrzebowy?

Obecna wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł i pozostaje niezmieniona od marca 2011 roku, mimo znacznego wzrostu cen towarów i usług funeralnych. Brak waloryzacji na przestrzeni lat sprawił, że kwota ta nie pokrywa już pełnych kosztów pochówku, co zmusza wiele rodzin do ponoszenia dodatkowych wydatków z własnych oszczędności lub zaciągania zobowiązań finansowych. W odpowiedzi na ten problem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało podniesienie świadczenia do 7 tys. zł.