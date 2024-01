Do lekarza poza kolejką NFZ? Dla niektórych lista nie obowiązuje

Narzekania na wydłużające się kolejki do lekarzy słychać coraz częściej. Nie każdy wie, że są osoby, które są uprawnione do wizyty poza kolejnością .

Lista uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza listą oczekujących jest długa. W ostatnim czasie, dzięki nowelizacji przepisów, nowa kategoria pacjentów zyskała uprawnienie do natychmiastowego dostępu do lekarza i szpitala.