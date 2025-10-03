Ten dodatek to niemal druga emerytura. Kto może na niego liczyć?

Spis treści: Skąd się wziął i ile wynosi dodatek dla opozycjonistów? Dodatek dla opozycjonistów - co to za świadczenie? Komu należy się dodatek dla opozycjonistów? Złożenie wniosku o dodatek dla opozycjonistów

Skąd się wziął i ile wynosi dodatek dla opozycjonistów?

Dodatek dla byłych opozycjonistów został wprowadzony w marcu 2015 roku jako forma rekompensaty i uznania dla tych, którzy w latach PRL ponosili konsekwencje działalności politycznej sprzeciwiającej się reżimowi. Chodziło o osoby, które uczestniczyły w działalności podziemnych struktur, były represjonowane, internowane czy więzione.

Początkowo świadczenie miało charakter raczej symboliczny. Jego wysokość wynosiła około 500-600 zł miesięcznie i nie stanowiła istotnego wsparcia finansowego. Z czasem jednak, dzięki waloryzacjom świadczenie rosło, aby dzisiaj osiągnąć konkretną wysokość - od marca 2025 roku jest to 1878,91 zł brutto miesięcznie. W ujęciu netto, czyli "na rękę", to kwota około 1709 zł. W przestrzeni publicznej coraz częściej można spotkać określenie "druga emerytura". Choć nieformalnie, bywa nazywany drugą emeryturą ze względu na to, że emerytura minimalna dla wielu osób wynosi 1878,91 zł. Łącznie z dodatkiem może to być już ponad 3700 zł brutto.

Dodatek dla opozycjonistów - co to za świadczenie?

Dodatek dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych to świadczenie pieniężne, wypłacane co miesiąc obok emerytury podstawowej. Jego wysokość równa się minimalnej emeryturze obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

Najważniejsze cechy tego świadczenia:

przysługuje wyłącznie osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,

jest wypłacane niezależnie od wysokości podstawowej emerytury,

jest zwolnione z podatku dochodowego,

nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej.

Komu należy się dodatek dla opozycjonistów?

Prawo do dodatku mają osoby, które uzyskały oficjalny status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej. Status ten nadawany jest na podstawie wniosku składanego do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Warunki przyznania statusu obejmują m.in.:

co najmniej roczną działalność na rzecz zorganizowanych struktur opozycyjnych,

lub minimum miesięczny pobyt w więzieniu z powodu aktywności politycznej przeciwko władzom PRL.

Wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a decyzja ma charakter administracyjny.

Złożenie wniosku o dodatek dla opozycjonistów

Wniosek o przyznanie dodatku można pobrać ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające status opozycjonisty lub osoby represjonowanej. Po pozytywnej decyzji świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez ZUS lub KRUS, w zależności od tego, z jakiego systemu emerytalnego korzysta dana osoba.

Istotne jest, że świadczenie nie wymaga dodatkowego rozliczania - trafia bezpośrednio na konto emeryta razem z podstawową emeryturą. Jest formą zadośćuczynienia za lata prześladowań i strat materialnych, jakich doświadczyły osoby walczące z systemem komunistycznym. To także realne wsparcie finansowe, które poprawia sytuację materialną seniorów.

