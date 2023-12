Nowe połączenie do Monachium. Do niemieckiego miasta ani jednego pasażera

Pierwszy pociąg relacji Warszawa-Monachium opuścił w sobotę dworzec w stolicy, jednak w wagonach nie było ani jednego pasażera, który podróżowałby do niemieckiego miasta. Dlaczego doszło to tak kuriozalnej sytuacji? Okazuje się, że wszystko przez problemy, ze sprzedażą biletów. PKP Intecity nie mogły zaoferować ich zainteresowanym podróżą do Monachium przez brak integracji polskiego systemu z austriackim. W niedzielę wieczorem PKP IC przekazały, że zakup biletów jest już możliwy.