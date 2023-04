Nowe informacje ws. zaginięcia Iwony Wieczorek. "Wszyscy kłamali"

Zaginięcie Iwony Wieczorek miało miejsce niemal 13 lat temu. Do tej pory nie udało się ustalić, co stało się z kobietą, która po raz ostatni była widziana przy wejściu na plażę w Jelitkowie. W materiale "Co mówi nam telefon Iwony Wieczorek?" reporterzy "Superwizjera" przytoczyli kilka hipotez na temat tego, co stało się z zaginioną. Poinformowali również, że w śledztwie popełnionych zostało kilka błędów, a około 40 świadków, przebadanych wariografem, kłamało.

Zdjęcie Iwona Wieczorek / Polsat News