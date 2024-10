Paweł Szopa jest już w samolocie lecącym do Polski - przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Jak dodał, twórca marki "Red is Bad" wieczorem będzie już w kraju. Mroczek podkreślił też, że za kilkanaście godzin Szopa "będzie mógł powiedzieć więcej na temat mechanizmów, które doprowadziły do wielkiej szkody w majątku państwowym".