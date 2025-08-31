Nowa rola Rafała Trzaskowskiego. "Najważniejszy samorządowiec w Polsce"
"Od dziś jestem Prezesem Ruchu Samorządowego 'Tak! Dla Polski'" - przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dotychczas funkcję tę pełnił były prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który od 2023 r. jest posłem do Sejmu. Swoją rezygnację ze stanowiska wiceminister zapowiedział jeszcze w 2024 roku.
W skrócie
- Rafał Trzaskowski został nowym prezesem Ruchu Samorządowego 'Tak! Dla Polski', zastępując Jacka Karnowskiego, który zrezygnował z powodu objęcia mandatu poselskiego.
- Nowy prezes podkreśla konieczność wykorzystania potencjału samorządów i zapowiada zdecydowane działanie na rzecz ich rozwoju.
- Wśród priorytetów stowarzyszenia pojawiają się ewaluacja reformy finansów samorządowych, kwestie oświaty oraz dwukadencyjność władz lokalnych.
Trzaskowski o tym, że został prezesem stowarzyszenia "Tak! Dla Polski" poinformował w niedzielę na platformie X.
"Od dziś jestem Prezesem Ruchu Samorządowego 'Tak! Dla Polski'" - napisał prezydent stolicy. Podziękował też samorządowcom za zaufanie, a ustępującemu z funkcji prezesa ruchu Jackowi Karnowskiemu "za jego tytaniczną pracę od początku działalności stowarzyszenia, szczególnie w trudnych dla samorządów czasach rządów PiS". Dotychczas Trzaskowski pełnił funkcję przewodniczącego rady politycznej ruchu.
"Wyzwań i problemów jest dziś nadal mnóstwo. Na poziomie europejskim, krajowym, lokalnym. Można w związku z tym narzekać i załamywać ręce, ale można też po prostu działać. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tej drugiej opcji. Do dzieła!" - napisał na X Trzaskowski. Dodał, że samorządy mają ogromny potencjał, który - jako prezes ruchu - chce maksymalnie wykorzystać.
Jacek Karnowski ustępuje. "Nie jestem już samorządowcem"
Były prezydent Sopotu, obecnie poseł KO, wiceminister funduszy i polityki regionalnej przekazał, że rezygnację z funkcji prezesa "Tak! Dla Polski" zapowiedział już w 2024 roku. Wyjaśnił, że decyzja ta była podyktowana faktem, że oficjalnie nie jest już samorządowcem.
W październiku 2023, w momencie uzyskania mandatu posła, Karnowski przestał sprawować urząd prezydenta Sopotu. W 2024 r. wybory na prezydenta miasta wygrała Magdalena Czarzyńska-Jachim.
- Oczywiście dalej czuję się odpowiedzialny za sprawy samorządu - powiedział Karnowski. Zaznaczył jednak, że w obecnej sytuacji naturalnym jest, że stery ruchu przejmuje inny, "najważniejszy w Polsce" samorządowiec.
Dodał, że zobowiązał się pozostać prezesem stowarzyszenia do czasu wyborów prezydenckich, w których startował Trzaskowski. W trakcie kampanii wyborczej "Tak! Dla Polski" udzieliło poparcia kandydatowi KO na prezydenta.
Zrzeszają samorządowców z całej Polski. "Wiele postulatów do realizacji"
Karnowski podkreślił, że ideą stowarzyszenia jest to, że samorządy i organizacje pozarządowe stanowią podstawę polskiej demokracji. Stwierdził, że po 8 latach rządów PiS do przywrócenia i zrealizowania pozostaje wiele postulatów samorządowych.
Pytany, jakie kwestie w najbliższym czasie będą istotne dla stowarzyszenia, jako jedną z nich wymienił zapowiedzianą przez ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego ewaluację reformy finansów samorządowych. Zwrócił także uwagę na konieczność podjęcia rozmów z szefową resortu edukacji - na temat finansów i struktury oświaty, a także tych dotyczących kwestii dwukadencyjności samorządów.
Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski" to największa organizacja zrzeszająca polskich samorządowców ze wszystkich województw. W 2021 roku pod jednym szyldem zrzeszyli się liderzy siedmiu największych organizacji samorządowych: Tak! Samorządy dla Polski, Ruch Wspólna Polska, Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, Wielkopolska - Kierunek Europa, Łączy nas samorząd, Tak dla Opolskiego i Ruch Obrony Polskiej Samorządności.