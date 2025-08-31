W skrócie Rafał Trzaskowski został nowym prezesem Ruchu Samorządowego 'Tak! Dla Polski', zastępując Jacka Karnowskiego, który zrezygnował z powodu objęcia mandatu poselskiego.

Nowy prezes podkreśla konieczność wykorzystania potencjału samorządów i zapowiada zdecydowane działanie na rzecz ich rozwoju.

Wśród priorytetów stowarzyszenia pojawiają się ewaluacja reformy finansów samorządowych, kwestie oświaty oraz dwukadencyjność władz lokalnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Trzaskowski o tym, że został prezesem stowarzyszenia "Tak! Dla Polski" poinformował w niedzielę na platformie X.

"Od dziś jestem Prezesem Ruchu Samorządowego 'Tak! Dla Polski'" - napisał prezydent stolicy. Podziękował też samorządowcom za zaufanie, a ustępującemu z funkcji prezesa ruchu Jackowi Karnowskiemu "za jego tytaniczną pracę od początku działalności stowarzyszenia, szczególnie w trudnych dla samorządów czasach rządów PiS". Dotychczas Trzaskowski pełnił funkcję przewodniczącego rady politycznej ruchu.

"Wyzwań i problemów jest dziś nadal mnóstwo. Na poziomie europejskim, krajowym, lokalnym. Można w związku z tym narzekać i załamywać ręce, ale można też po prostu działać. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tej drugiej opcji. Do dzieła!" - napisał na X Trzaskowski. Dodał, że samorządy mają ogromny potencjał, który - jako prezes ruchu - chce maksymalnie wykorzystać.

Jacek Karnowski ustępuje. "Nie jestem już samorządowcem"

Były prezydent Sopotu, obecnie poseł KO, wiceminister funduszy i polityki regionalnej przekazał, że rezygnację z funkcji prezesa "Tak! Dla Polski" zapowiedział już w 2024 roku. Wyjaśnił, że decyzja ta była podyktowana faktem, że oficjalnie nie jest już samorządowcem.

W październiku 2023, w momencie uzyskania mandatu posła, Karnowski przestał sprawować urząd prezydenta Sopotu. W 2024 r. wybory na prezydenta miasta wygrała Magdalena Czarzyńska-Jachim.

- Oczywiście dalej czuję się odpowiedzialny za sprawy samorządu - powiedział Karnowski. Zaznaczył jednak, że w obecnej sytuacji naturalnym jest, że stery ruchu przejmuje inny, "najważniejszy w Polsce" samorządowiec.

Dodał, że zobowiązał się pozostać prezesem stowarzyszenia do czasu wyborów prezydenckich, w których startował Trzaskowski. W trakcie kampanii wyborczej "Tak! Dla Polski" udzieliło poparcia kandydatowi KO na prezydenta.

Zrzeszają samorządowców z całej Polski. "Wiele postulatów do realizacji"

Karnowski podkreślił, że ideą stowarzyszenia jest to, że samorządy i organizacje pozarządowe stanowią podstawę polskiej demokracji. Stwierdził, że po 8 latach rządów PiS do przywrócenia i zrealizowania pozostaje wiele postulatów samorządowych.

Pytany, jakie kwestie w najbliższym czasie będą istotne dla stowarzyszenia, jako jedną z nich wymienił zapowiedzianą przez ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego ewaluację reformy finansów samorządowych. Zwrócił także uwagę na konieczność podjęcia rozmów z szefową resortu edukacji - na temat finansów i struktury oświaty, a także tych dotyczących kwestii dwukadencyjności samorządów.

Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski" to największa organizacja zrzeszająca polskich samorządowców ze wszystkich województw. W 2021 roku pod jednym szyldem zrzeszyli się liderzy siedmiu największych organizacji samorządowych: Tak! Samorządy dla Polski, Ruch Wspólna Polska, Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, Wielkopolska - Kierunek Europa, Łączy nas samorząd, Tak dla Opolskiego i Ruch Obrony Polskiej Samorządności.

Konflikt wśród liderów prawicy Polsat News Polsat News