"Jak wiecie Campus Polska Przyszłości to jedna z tych inicjatyw, która może i będzie zmieniać Polskę. To tu po raz pierwszy tak wiele młodych osób realnie włączyło się w politykę" - zaznaczył włodarz stolicy.

"Dla naszych wolontariuszy - twórców Campusu i jego serca - proponujemy w tym roku powrót do formuły Campus Academy - zapraszamy was do Międzyzdrojów w dniach 25-28 września 2025" - poinformował Rafał Trzaskowski, dodając, że czas na zgłoszenia jest do 15 sierpnia.