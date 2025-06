Trzaskowski apeluje do koalicji. "To się musi jak najszybciej zmienić"

- Za nami wybory prezydenckie, w których walczyłem o zwycięstwo do samego końca - podkreślił Rafał Trzaskowski. Włodarz Warszawy zwrócił się także do koalicji rządzącej z apelem. - Warto ją wspierać, mobilizować ją, bo nie ma wątpliwości, że pewne rzeczy trwają zbyt długo - ocenił, dodając przy tym, że "to się musi jak najszybciej zmienić".