Niepewne losy Bezpiecznego kredytu 2 proc. Czy w 2024 roku będzie dopłata od państwa?

Co to jest Bezpieczny kredyt 2 proc. i kto może skorzystać z tego programu?

Bezpieczny Kredyt 2 proc. to program, który umożliwia wzięcie kredytu na pierwsze mieszkanie lub dom z dopłatą od rządu przez dziesięć pierwszych lat trwania umowy kredytowej. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.