​Nieoficjalnie: Izrael wysyła ambasadora do Polski. "Normalizacja stosunków"

Marcin Makowski Polska

Do Polski przyleci nowy ambasador Izraela - dowiaduje się Interia. Będzie nim Yacov Livne, a stanie się to najpewniej w niedzielę lub na początku przyszłego tygodnia. - Cieszymy się, że Izrael zaczyna powoli odmrażać zerwane stosunki dyplomatyczne. Mamy nadzieję, iż to pierwszy krok w tym kierunku - słyszymy z otoczenia rządu.

Zdjęcie Premier Izraela Naftali Bennett / Pool AP/Associated Press / East News