"Nie piszę dla idiotów". Fala krytyki po słowach Tokarczuk

Oprac.: Natalia Borzuta Polska

"Wielu idiotów czyta książki. Wielu czułych, wrażliwych i empatycznych ludzi nie czyta książek "- napisała Maja Staśko, dziennikarka i aktywistka. To komentarz do niedawnej wypowiedzi Olgi Tokarczuk, która oświadczyła, że "nie chce iść pod strzechy, bo nie pisze dla idiotów". - Piszę swoje książki dla ludzi inteligentnych, którzy myślą, którzy czują, którzy mają jakąś wrażliwość. Uważam, że moi czytelnicy są do mnie podobni - stwierdziła pisarka. Choć jej słowa wywołały spore kontrowersje, pojawiły się też głosy wsparcia. "Durna jak szpadel afera" - oceniła Karolina Korwin-Piotrowska, która stanęła po stronie noblistki.

Zdjęcie Olga Tokarczuk / Beata Zawrzel/REPORTER / East News