31. pielgrzymka do św. Józefa Rzemieślnika odbyła się tradycyjnie w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Tegoroczne hasło brzmiało: "Święty Józefie, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju".

Mszy przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl, w modlitwie uczestniczyły delegacje pracodawców, robotników i rzemieślników z całej Polski.

Kalisz. Biskup Damian Bryl: Trzeba łączyć pracę i odpoczynek

Metropolita powiedział podczas kazania, że praca jest szanowana, ponieważ stanowi źródło bogactwa lub przynajmniej godnych warunków do życia. Zdaniem duchownego jest ona skutecznym narzędziem przeciwko ubóstwu.

- Ale nie wolno ulegać ubóstwieniu pracy, ponieważ nie można w niej odnaleźć ostatecznego i nieodwołalnego sensu życia. Praca ma istotne znaczenie dla życia człowieka, ale to Bóg, a nie praca, jest źródłem życia i celem człowieka - powiedział.

Kapłan przytoczył dwa przysłowia, których wierni powinni przestrzegać w swoim życiu: "Lepiej mieć mało z bojaźnią pańską, niż z niepokojem wielkie bogactwo" i "Lepiej mieć mało z prawością, niż wielkie zyski z bezprawiem".

Biskup powiedział też o obowiązku łączenia pracy z odpoczynkiem. - Człowiekowi skrępowanemu koniecznością pracy odpoczynek otwiera perspektywę pełniejszej wolności i wiecznego szabatu - oświadczył.

Zdaniem bpa Damiana Bryla odpoczynek pozwala ludziom wspominać i na nowo przeżywać boże dzieła, nabrać odpowiedniego stosunku i dystansu do pracy, nie pozwala zatopić się w pracy. - Pozwala zauważyć, że obok pracy są także inne wartości - rodzina, wiara, ojczyzna. Wszyscy potrzebujemy odpoczynku i dobrze przeżytej niedzieli - powiedział.

"Chrześcijanin nie może nie pracować i żyć na koszt innych"

Według duchownego praca nie powinna być powodem utrapienia, ponieważ zbytnio zatroskany i zaniepokojony wieloma sprawami człowiek ryzykuje zaniedbanie tego, co istotne.

- Żaden chrześcijanin nie może czuć się uprawniony do tego, by nie pracować i żyć na koszt innych. Wszyscy są nakłaniani przez apostoła Pawła do wzięcia sobie za punkt honoru, aby pracować własnymi rękami tak, by nie potrzebować nikogo i praktykować solidarność również materialną, dzieląc się owocami pracy z tymi, którzy znajdują się w potrzebie - oświadczył.

Biskup Bryl dodał również, że lenistwo szkodzi ludzkiemu bytowaniu.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa metropolita zawierzył pracowników i pracodawców św. Józefowi. Po mszy uczestnicy pielgrzymki podzielili się chlebem i złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku św. Jana Pawła II.