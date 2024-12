Poniedziałek był niezwykle wietrzny i nieprzyjemny. Z powodu szkód spowodowanych silnymi podmuchami strażacy w ciągu doby interweniowali ponad 3,5 tysiąca razy. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wtorek może być równie wymagający.

Pogoda ciepła, ale niebezpieczna

Poranek jest ciepły, z temperaturami od 3,8 do 9,9 st. C. Jednak synoptycy zwracają uwagę, że z powodu silnego wiatru odczuwalna temperatura jest niższa, co warto wziąć pod uwagę.

Na termometrach pojawią się wartości od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 stopni na zachodzie. Lokalnie na Podhalu będzie około 5 st. C.

Cały czas utrzymują się potężne podmuchy wiatru. Od godz. 1:00 do 7:00 na Śnieżce zanotowano poryw wiatru o prędkości 148 km/h. Jak jednak prognozuje IMGW w tym rejonie porywy wiatru stopniowo będą słabnąć od 130 km/h do 70 km/h, powodując lokalnie zamiecie śnieżne.

Podobnie jak w poniedziałek, niebezpieczne podmuchy będą nam towarzyszyć w większości kraju, a przede wszystkim nad morzem. Tam porywy będą osiągać prędkość do 80 km/h. Rano na północnym wschodzie możliwe są podmuchy do około 70 km/h. W reszcie kraju możliwe będą porywy do 60 km/h.

Wracają alerty IMGW

Obowiązują już nowe alerty pogodowe związane z silnym wiatrem. Żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują teraz północną część województwa łódzkiego, południową połowę mazowieckiego oraz całe województwo lubelskie. Obowiązują one do godz. 11:59 na zachodzie do 14:00 na wschodzie. Reklama

Wieczorem najprawdopodobniej pojawią się kolejne ostrzeżenia z tego powodu na północy oraz na Lubelszczyźnie.

Cały czas obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z roztopami. Wysokie temperatury mogą powodować odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, szczególnie do wysokości około 1200 metrów nad poziomem morza. Te alerty obejmują południową część Dolnego Śląska, Śląska oraz Małopolski.

Przejaśnienia tylko w jednym miejscu

Wtorek będzie pochmurny, a większych przejaśnień można się spodziewać tylko na północnym wschodzie, w dodatku po południu.

W wielu miejscach będzie okresowo padać deszcz, szczególnie w północno-wschodniej części kraju. Tam po południu, wraz z nadejściem przejaśnień, będą one zanikać. Z kolei większych opadów można się spodziewać na północnym zachodzie, gdzie suma opadów sięgnie 10-15 mm.

Na północnym wschodzie rano będzie mocno padać, jednak po południu to właśnie tam można liczyć na jedyne we wtorek przejaśnienia / wxcharts /

Lokalnie w szczytowych partiach Karpat może też miejscami popadać śnieg.

Z powodu dużego zachmurzenia, opadów deszczu i silnego wiatru pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.



