Kardynał Grzegorz Ryś odprawił w Łodzi mszę dla kleryków z czterech seminariów. W trakcie kazania zwrócił się do kandydatów na księży, przypominając im o podstawach ich posługi. Wymienił m.in. pokorę i posłuszeństwo.

Duchowny podkreślił, że te cechy są ważniejsze po święceniach, kiedy kandydaci opuszczą seminaria i udadzą się do swoich pierwszych parafii.

Grzegorz Ryś apeluje do kleryków

- Jak z tego uniżenia, którym jest seminarium, nie wyniknie, że będziecie pokornymi księżmi, to ja już dzisiaj proszę rektora, by mnie nie prosili o udzielanie wam święceń. Nie ma nic gorszego niż ksiądz pyszałek, nie ma nic gorszego niż ksiądz, który się stawia nad ludźmi - stwierdził kardynał.

Kardynał przypomniał także o posłuszeństwie Jezusa, który daje przykład wszystkim kapłanom. - Pokora! Po co macie być posłuszni w seminarium? Po to, żebyście umieli być posłuszni w kapłaństwie. Umieć być posusznym w kapłaństwie, to znaczy być posłusznym z szacunkiem - tłumaczył duchowny.