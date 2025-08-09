Program "Mój Rower Elektryczny" to rządowa inicjatywa wspierająca ekologiczne środki transportu. Jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie można otrzymać na zakup nowego, spełniającego określone wymagania roweru elektrycznego, w tym także roweru cargo. Program ma potrwać aż do końca maja 2029 roku.

"Mój rower elektryczny". Ile można dostać i na co konkretnie?

Maksymalna kwota dopłaty wynosi 2500 zł dla standardowych rowerów elektrycznych oraz 4500 zł dla rowerów cargo lub wózków rowerowych. Dofinansowanie obejmuje do 50 proc. wartości pojazdu, więc trzeba się liczyć z koniecznością wyłożenia drugiej połowy z własnej kieszeni. Refundacja następuje po zakupie i przedstawieniu faktury oraz spełnieniu kilku wymogów. Jednoślad powinien być oznakowany i zarejestrowany na dowolnym posterunku policji.

Jakie wymagania musi spełniać jednoślad, by kwalifikować się do programu "Mój rower elektryczny"? Przede wszystkim musi być wyprodukowany w Unii Europejskiej przez producenta z UE. Niemożliwe jest więc dofinansowanie do roweru z Chin.

Powinien też mieć zasięg co najmniej 50 km, silnik o mocy do 250 W (działający tylko przy pedałowaniu) oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności minimum 10 Ah. Rowery z manetką gazu, starsze niż 24 miesiące od daty produkcji, nie kwalifikują się do programu.

"Mój rower". Kto może skorzystać?

Z dopłat mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na stałe w Polsce. Beneficjent nie musi mieć obywatelstwa polskiego, wystarczy, że na stałe zamieszkuje w naszym kraju.

Program "Mój rower elektryczny" nie jest przeznaczony dla firm ani instytucji. Zgodnie z planem NFOŚiGW, pierwsze wnioski będzie można składać w III/IV kwartale 2025 roku. Na razie trwa faza przygotowawcza i konsultacje.

Program "Mój rower elektryczny". Należy zachować fakturę

Zakup roweru można jednak sfinansować już teraz. Od 4 lipca 2024 r. do 30 maja 2029 zakupy są "kwalifikowane", co oznacza, że wydatki poniesione w tym okresie będą refundowane. Warto zachować fakturę zakupu na czas naboru wniosków, który ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Łączny budżet to 50 mln zł, co powinno wystarczyć dla około 17-20 tys. wnioskodawców.

