Nawet 4500 zł dotacji od państwa. Rusza program "Mój rower elektryczny"

Agnieszka Kasprzyk

Rusza ogólnopolski program "Mój rower elektryczny". Państwo pokryje nawet połowę kosztów zakupu nowego jednośladu, a pieniądze można odzyskać szybko i bez skomplikowanych formalności. Kto może skorzystać z dotacji? Nabór wniosków rusza wkrótce.

Program "Mój rower elektryczny"
Program "Mój rower elektryczny"

Spis treści:

  1. "Mój rower elektryczny". Ile można dostać i na co konkretnie?
  2. "Mój rower". Kto może skorzystać?
  3. Program "Mój rower elektryczny". Należy zachować fakturę

Program "Mój Rower Elektryczny" to rządowa inicjatywa wspierająca ekologiczne środki transportu. Jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie można otrzymać na zakup nowego, spełniającego określone wymagania roweru elektrycznego, w tym także roweru cargo. Program ma potrwać aż do końca maja 2029 roku.

"Mój rower elektryczny". Ile można dostać i na co konkretnie?

Maksymalna kwota dopłaty wynosi 2500 zł dla standardowych rowerów elektrycznych oraz 4500 zł dla rowerów cargo lub wózków rowerowych. Dofinansowanie obejmuje do 50 proc. wartości pojazdu, więc trzeba się liczyć z koniecznością wyłożenia drugiej połowy z własnej kieszeni. Refundacja następuje po zakupie i przedstawieniu faktury oraz spełnieniu kilku wymogów. Jednoślad powinien być oznakowany i zarejestrowany na dowolnym posterunku policji.

Jakie wymagania musi spełniać jednoślad, by kwalifikować się do programu "Mój rower elektryczny"? Przede wszystkim musi być wyprodukowany w Unii Europejskiej przez producenta z UE. Niemożliwe jest więc dofinansowanie do roweru z Chin.

Powinien też mieć zasięg co najmniej 50 km, silnik o mocy do 250 W (działający tylko przy pedałowaniu) oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności minimum 10 Ah. Rowery z manetką gazu, starsze niż 24 miesiące od daty produkcji, nie kwalifikują się do programu.

"Mój rower". Kto może skorzystać?

Z dopłat mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na stałe w Polsce. Beneficjent nie musi mieć obywatelstwa polskiego, wystarczy, że na stałe zamieszkuje w naszym kraju.

Program "Mój rower elektryczny" nie jest przeznaczony dla firm ani instytucji. Zgodnie z planem NFOŚiGW, pierwsze wnioski będzie można składać w III/IV kwartale 2025 roku. Na razie trwa faza przygotowawcza i konsultacje.

Program "Mój rower elektryczny". Należy zachować fakturę

Zakup roweru można jednak sfinansować już teraz. Od 4 lipca 2024 r. do 30 maja 2029 zakupy są "kwalifikowane", co oznacza, że wydatki poniesione w tym okresie będą refundowane. Warto zachować fakturę zakupu na czas naboru wniosków, który ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Łączny budżet to 50 mln zł, co powinno wystarczyć dla około 17-20 tys. wnioskodawców.

