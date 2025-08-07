Honorowa emerytura przysługuje seniorom po ukończeniu 100 lat. Ma na celu uhonorowanie najstarszych obywateli w Polsce i zapewnienie im pomocy finansowej. Emerytura honorowa jest dodatkowym i dożywotnim świadczeniem wypłacanym do comiesięcznej emerytury lub renty. Ponadto jest niezależna od stażu pracy i nie wlicza się do dochodu podczas ustalania prawa do zasiłków z pomocy społecznej.

Emerytura honorowa 2025. Dla kogo?

Emerytura honorowa jest przyznawana seniorom po ukończeniu 100 lat. Obecnie otrzymuje ją ok. 3,6 tysięcy osób. Według danych statystycznych liczba stulatków w Polsce z roku na rok będzie wzrastać i w roku 2040 może sięgnąć 20 tys.

W 2025 roku honorową emeryturę otrzymają osoby urodzone w 1925 roku.

ZUS. Ile wynosi honorowa emerytura?

Obecnie honorowa emerytura wynosi dokładnie 6 589,67 zł brutto. Wypłacana jest co miesiąc, a jej kwota nie zależy od stażu pracy. Podobnie jak emerytura, podlega corocznej waloryzacji.

Od tego roku seniorzy mogą liczyć na prostsze i bardziej ujednolicone warunki przyznawania honorowej emerytury. Jej wysokość nie zależy już od tzw. kwoty bazowej, która jeszcze w zeszłym roku była podstawą do obliczania wysokości tego dodatku do emerytury.

Kiedy wypłacana jest honorowa emerytura?

Dodatkowe świadczenie emerytalne z tytułu ukończenia 100 lat życia wypłacane jest co miesiąc wraz z emeryturą podstawową lub rentą. ZUS automatycznie dolicza do dotychczasowego świadczenia dodatkową kwotę od miesiąca, w którym osoba kończy 100 lat.

Wyjątkiem są osoby, który muszą złożyć wniosek o honorową emeryturę. Na ich konto dodatek trafi od miesiąca złożenia stosownych dokumentów, ale nie wcześniej niż przed setnymi urodzinami.

Honorowa emerytura. Jakie warunki należy spełnić?

Warunkiem otrzymania honorowej emerytury jest ukończenie 100 lat życia. Dodatkowo osoba musi mieć polskie obywatelstwo i przyznane prawo do emerytury bądź renty. Wówczas dodatkowe świadczenie przyznawane jest jej z urzędu.

Osoby, które nie mają przyznanej emerytury lub renty powinny złożyć wniosek. Honorowa emerytura należy się im, jeśli po ukończeniu 16. roku życia ich głównym ośrodkiem życiowych interesów była Polska (przez co najmniej 10 lat).

Wzór wniosku o świadczenie honorowe dostępny jest na stronie internetowej ZUS. Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w każdej placówce ZUS.

