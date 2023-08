Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Do największej liczby zdarzeń doszło w województwach: śląskim (297), dolnośląskim (238), opolskim (168), podkarpackim (119), wielkopolskim (98) i mazowieckim (68).

Niebezpiecznie na zachodzie i południu

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek wieczorem w Pławniowicach:

Burze w Warszawie: Ucierpiał dworzec