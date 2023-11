Prawo do naprawy zepsutego sprzętu. Co oznacza unijny przepis?

Unijne regulacje związane z prawem do naprawy zepsutego sprzętu obowiązują już w swojej podstawowej wersji od kwietnia 2021 roku. Zgodnie z nimi producenci urządzeń RTV i AGD muszą zapewnić części zamienne przez 7-10 lat od wprowadzenia produktu na rynek. Ponadto prawo to zakłada, że naprawa sprzętu powinna być niedroga i możliwa do przeprowadzenia przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi.