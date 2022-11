Świat Drogi z maseczek i rękawiczek. Drugie życie pandemicznych odpadów

Błędy przy segregacji śmieci wciąż się zdarzają i są nieuniknione - zasady w sortowniach co jakiś czas zmieniają się, a technologia przetwarzania odpadów idzie do przodu. W razie wątpliwości co do segregowania odpadów, warto szukać odpowiedzi na oficjalnych stronach gmin i miast. Oto najczęstsze pomyłki, do których dochodzi przy sortowaniu.

Drewno? Nie do niebieskiego worka

Nie wyrzucaj do kontenera na papier produktów drewnianych takich jak patyczki po lodach i pałeczki od sushi - to tak, jakby wrzucić do pojemnika na plastik... ropę naftową.

Papier produkowany jest z drewna, ale to nie oznacza, że powinno ono trafić do niebieskiego pojemnika. Podobnie plastik wytwarzany jest przy użyciu ropy naftowej, która zdecydowanie nie powinna trafić do pojemnika na tworzywa sztuczne. Duże drewniane przedmioty należy zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a niewielkie elementy z drewna można wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucać leki?

Leki, których już nie wykorzystasz, np. przeterminowane zdecydowanie nie powinny trafić do żadnego z pojemników osiedlowych. Lekarstwa możemy oddać do utylizacji w każdej aptece. W większości z nich znajduje się specjalny pojemnik, gdzie powinniśmy wyrzucić niewykorzystane tabletki. Przed wysypaniem ich do pojemnika należy oddzielić je od tekturowych opakowań i ulotek, które z kolei powinny trafić do niebieskiego pojemnika na papier.

Mimo że blistry po lekach są zazwyczaj wykonane z tworzyw sztucznych, puste opakowania nie powinny trafić do żółtego pojemnika. Plastik i aluminium, z którego są wytworzone, ciężko rozłączyć, dlatego należy wyrzucić je do pojemnika na odpady zmieszane. Kłopotliwymi odpadami medycznymi są strzykawki po lekach, które nie powinny trafić do żadnego z domowych kontenerów. Apteki również ich nie przyjmują, więc strzykawki należy szczelnie zapakować tak, aby resztki leków nie wypłynęły, a następnie zawieźć je do najbliższego PSZOK-u.

Śmieci w śmieciach

Bardzo istotną zasadą podczas segregacji śmieci jest niewrzucanie małych odpadów, takich jak niedopałek od papierosa lub guma do żucia w innych opakowaniach. Wrzucenie takiego odpadu np. do plastikowej butelki lub opakowania po chipsach, zabiera szansę na przetworzenie dobrej jakości surowca. Podczas pracy w sortowni nie ma szans na to, aby oddzielać od siebie takie odpady.

Podobnie wygląda sytuacja podczas opróżniania plastikowych lub szklanych pojemników z resztek jedzenia. Jeśli wyrzucimy taki pojemnik z popsutym jedzeniem do śmieci, nie będzie miał on szansy na przetworzenie. Pojemników nie trzeba myć, ale opróżnianie ich z resztek jest wskazane.

Jak rozpoznać dobry kontener na odzież używaną?

Nie wyrzucaj ubrań do śmietnika na odpady zmieszane. Jeśli nie chcesz już ich używać, sprzedać, ani oddać potrzebującym, poszukaj odpowiednich kontenerów na odzież używaną. Do takiego kontenera można wyrzucić nie tylko ubrania dobrej jakości, ale też takie, które nie nadają się do użytku. Ubrania z kontenerów zostaną posegregowane w sortowni - te o najlepszej jakości trafią do drugiego obiegu, czyli do sklepów z odzieżą używaną, a ubrania zniszczone zostaną najprawdopodobniej przetworzone na biopaliwo lub czyściwo.

Dobrym surowcem na paliwo alternatywne są np. zniszczone rajstopy z lycry, dlatego ich również nie warto wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane - stamtąd nie mają szansy trafić do przetworzenia na biopaliwo. Przy wyrzucaniu ubrań do kontenerów na odzież trzeba pamiętać o tym, aby wybierać specjalnie oznakowane pojemniki. Firmy zajmujące się odsprzedażą i przerobieniem ubrań posiadają charakterystyczne oznakowania Eco Textil lub PCK. Niestety nie ma pewności, co dzieje się z odzieżą wrzuconą do nieoznakowanych kontenerów.