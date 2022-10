Kryzys energetyczny Zamiast dodatku węglowego dostaną "kary". "Niektórzy mocno się zdziwią"

Na początku warto przemyśleć, czy na pewno wszystkie zaplanowane pomieszczenia wymagają gruntowanego remontu.



Czy na pewno wszystko wymaga remontu?

Może podłoga w mieszkaniu potrzebuje jedynie renowacji? Drewniane parkiety w starych mieszkaniach na pierwszy rzut oka być może straszą, ale po wyszlifowaniu i lakierowaniu mogą zyskać drugie życie. Drewno jest też trwalszym i bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż panele podłogowe wykonane z płyty MDF.



Fotele, krzesła, stoliki, komody - wszystkie te przedmioty, które wyglądają jak z dawnej epoki, mogą mieć dzisiaj dużą wartość, nie tylko sentymentalną. Wiele osób poszukuje wyposażenia domowego z czasów PRL. Po odświeżeniu takich mebli możemy zyskać unikatowe przedmioty, które będą cieszyć oko przez wiele kolejnych lat.

Reklama

Jak pozbyć się śmieci po remoncie? Potrzebny kontener

Jeśli już wiemy, co dokładnie będziemy remontować, zabieramy się do pracy. A potem do sprzątania.

Aby legalnie pozbyć się gruzu i śmieci poremontowych należy wynająć odpowiedni kontener. Większości odpadów po remoncie nie możemy wyrzucić do żadnego z dostępnych na osiedlu pojemników. Wynajęcie takiego kontenera wiąże się z dość wysokimi kosztami, dlatego lepiej zaplanować to wcześniej i ustalić, na jak długi czas będziemy go potrzebować. Cena wynajmu kontenera zależy również od jego wielkości i przeznaczenia i waha się od 250 do nawet 900 zł za tydzień. Jeśli nasz remont obejmuje powierzchnię całego mieszkania, wymianę płytek i podłóg, będziemy potrzebować dużego kontenera nawet na kilka tygodni.

Z kolei, jeśli będziemy jedynie odświeżać kolory ścian i wykonywać drobne poprawki w mieszkaniu, może się okazać, że nie potrzebujemy kontenera wcale, a pozostałości, takie jak puszki po farbach, klejach czy styropian możemy zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i przekazać je bezpłatnie.

Po remoncie: Co z meblami i elektrośmieciami?

Do kontenerów poremontowych nie powinny trafiać meble i elektrośmieci. Jeśli przedmioty nie są zniszczone, ale nie chcemy ich zatrzymywać, można pomyśleć o wystawieniu ich na sprzedaż lub oddaniu osobom, które jeszcze z tych rzeczy będą mogły skorzystać.

Na portalach społecznościowych działają grupy, w których możemy wystawić bezpłatne ogłoszenia. Chętni na nasze meble sami zorganizują transport interesujących ich przedmiotów. Jeśli chcemy pozbyć się przedmiotów szybko i bez kłopotu, możemy liczyć na sklepy ze sprzętem RTV i AGD. Niezależnie od tego czy nasza stara lodówka i piekarnik działają, możemy bezpłatnie przekazać stare sprzęty przy okazji dostawy nowych.

Zobacz też: Zima 2022. Czym można palić w piecu?

Co można wyrzucić do przydomowych pojemników?

Do żółtego osiedlowego pojemnika możemy wyrzucić folie po zakupach remontowych, małe ilości styropianu, ale także takie rzeczy jak: stare garnki, patelnie i czajniki na gaz, oczywiście bez elektrycznych elementów. Podobnie będzie z opakowaniami kartonowymi po nowych meblach do mieszkania - mimo że możemy je uznać za odpady remontowe, to wyrzucamy je po prostu do pojemnika niebieskiego.

Do działań remontowych warto przygotować się odpowiednio wcześniej. Dzięki temu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy oraz zaplanować renowację naszego mieszkania z jak najmniejszą szkodliwością dla środowiska. Nierzadko zdarza się, że stare odnowione przedmioty są trwalsze i mogą nam posłużyć dłużej niż nowe meble z popularnych sklepów.



Czytaj też: Złożyli wniosek, pieniędzy nie zobaczą. Dodatek węglowy i elektryczny nie dla wszystkich