Drogi z maseczek i rękawiczek. Drugie życie pandemicznych odpadów

Oprac.: Artur Pokorski Świat

Asfalt wyższej jakości można uzyskać dzięki wykorzystaniu zużytych maseczek i jednorazowych rękawiczek wykorzystanych w związku z pandemią - to wnioski do jakich doszli włoscy eksperci. Naukowcy z trzech uniwersytetów pracują nad wykorzystaniem odpadów do produkcji wzmocnionej nawierzchni drogowej.

Zdjęcie Zużyte maseczki, zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziolek / East News