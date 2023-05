Niestety, czeka nas załamanie pogody. Mimo tego, że w czwartek na termometrach zobaczymy od 16 st. C na północnym wschodzie do około 19 st. C w centrum i 22 st. C na zachodzie, wkrótce ulegnie to zmianie. Najzimniej będzie na wybrzeżu, tam oprócz niższej temperatury, około 14 st. C, doskwierać będzie silny, porywisty wiatr, co stanowi preludium do nadchodzącego załamania.

Pogoda. Nadchodzi załamanie. Burze na horyzoncie

Pierwsze zmiany pogodowe rozpoczną się już w piątek. W zdecydowanej większości kraju zacznie padać deszcz, a na niebie pojawią się chmury. Temperatura sięgnie od 14 do 21 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie w Zakopanem (14 st. C) i Gdańsku (16 st. C). Najwyżej słupki rtęci poszybują w Warszawie, Bydgoszczy, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim - tam będzie to około 21 st. C.

Reklama

Zobacz więcej: Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie

Sobota i niedziela to zaś silne zachmurzenie i opady w większości kraju. W południowo-zachodniej i południowej części kraju spodziewane są pierwsze burze. Najcieplej będzie nadal w centrum i na północnym wschodzie. Tam temperatura wyniesie od 20 do 22 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie na deszczowym południu, gdzie słupski rtęci spadną w okolice 18 st. C.

Prognoza pogody. Koniec ciepłego maja. Grad, burze i ulewy

Niestety, wraz z końcem weekendu do Polski przyjdzie zimne i mokre powietrze. W całej kraju odczuwalne będzie pogorszenie pogody związane ze znacznym obniżeniem temperatury. W niektórych miejscach będzie to nawet 10 stopni mnie,j niż poprzedniego dnia. Dodatkowo dokuczać nam będą obfite opady deszczu.

Meteorolodzy ostrzegają przed nadchodzącymi burzami. Nierzadko połączone będą z opadami gradu, porywistym wiatrem i ulewami.

W miejscach, gdzie nastąpi kumulacja opadów pochodzenia burzowego, spaść może nawet powyżej 50 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi, a więc cała miesięczna norma. Zagrożenie stanowić będą wezbrania rzek i lokalne podtopienia.

Zobacz więcej: Pękło największe akwarium świata. Wiadomo, jaka czeka je przyszłość

Niestety, w najbliższym czasie trudno liczyć na znaczącą poprawę pogody. Trzeci tydzień maja upłynie pod znakiem silnego wiatru, burz, deszczu i zachmurzonego nieba.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store