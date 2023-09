W kolejnych dniach również będzie bardzo ciepło. W poniedziałek i we wtorek - według prognoz - również będzie przeważnie słonecznie, a słupki rtęci wskażą od 27 do 31 stopni Celsjusza . Jednak już w środę należy spodziewać się prawdziwego ochłodzenia.

Pogoda w Polsce. Czeka nas ochłodzenie i burze

- Patrycja, czyli układ wysokiego ciśnienia, który do nas dotarł - będzie się miała dobrze. Bardzo powoli w weekend będzie słabła, a mocniej odczujemy to dopiero w środę w godzinach popołudniowych, kiedy to dojdzie do przemodelowania pogody. Niż, który kręci się nad północnozachodnią Europą, wkroczy na teren Polski, stworzy front atmosferyczny. Będą opady i burze. Ochłodzi się - mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.